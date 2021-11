CorSport, Alvarez sfuma per la Fiorentina? L’Inter ha fissato un incontro con il suo agente

Tanti club sono interessati a Julian Alvarez del River Plate. Non c’è solo la Fiorentina, c’è anche l’Inter su di lui, Marotta sembra abbia affidato a Baccin il compito di andare in Argentina ad osservare da vicino l’attaccante. Pare ci sia già un incontro con l’agente dell’argentino. Alvarez ha segnato 17 gol in 19 partite, vale circa 20 milioni cifra della sua clausola. Lo scrive il Corriere dello Sport.

