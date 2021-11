CorSport, Fiorentina-Juve duello per Alvarez: il River Plate chiede 20-25 milioni

In Argentina sono convinti che il cerchio possa restringersi a due pretendenti: Fiorentina e Juventus. I viola consapevoli del mancato prolungamento di Vlahovic sanno di dover anticipare i tempi. Il River sta lavorando al rinnovo di contratto soprattutto per non vederselo svalutato sotto il profilo economico. L’obiettivo è quello di prolungare la scadenza nel 2022 di due anni mantenendo invariata la clausola tra 20 e 25 milioni. Attenzione però alla Juve potrebbe provare ad anticipare la chiusura. Lo scrive il Corriere dello Sport.

