Gonzalez ancora positivo al Covid-19: costretto a rinunciare all’Argentina, nel mirino il Milan

Non è una buona notizia per Nico Gonzalez, da ieri è ufficiale, la Nazionale argentina rinuncia al numero 22 viola per le partite contro Uruguay e Brasile. I tamponi continuano a rivelare la sua positività al Covid-19. L’obiettivo rimane quello di tornare disponibile contro il Milan. Lo scrive il Corriere dello Sport.

