Nazione, Fiorentina dubbiosa sul riscatto di Piatek. La viola potrebbe prendere Alvarez per 11 milioni

La Fiorentina non è ancora sicura di riscattare Piatek, e Alvarez a 11 milioni potrebbe essere un'occasione molto ghiotta

La Nazione racconta che la Fiorentina sta ragionando sul riscatto di Piatek. Prima di versare 15 milioni nelle casse dell’Hertha Berlino, la società viola vuole ragionare per bene anche perchè gli scout gigliati stanno sondando anche altre piste di mercato. In particolare, non sono da trascurare infatti le relazioni che ha presentato Burdisso relative ad Agustin Alvarez del Penarol. La valutazione di 11 milioni dell’uruguaiano potrebbe agevolarne l’approdo in Europa.

LA FIORENTINA INTERESSATA A MOLINA

https://www.labaroviola.com/corriere-la-fiorentina-ha-problemi-per-odriozola-se-non-restasse-il-club-viola-segue-molina-delludinese/171713/