Gazzetta, per Agustin Alvarez la Fiorentina ha offerto 13 milioni: sono giorni decisivi 

Testimoniando il tutto con una foto sui social con tanto di maglia viola regalata e commentata così «Excelente reuniòn de trabajo con un Señor». L’incontro di lavoro così tanto positivo, evidentemente ha portato a un seguito per uno dei talenti della scuderia di Lasalvia: nel mirino della Fiorentina infatti finì l’attaccante uruguaiano Agustin Alvarez. (classe 2001) del Peñarol, nome che in quei giorni iniziò a girare a Firenze addirittura come primo investimento (insieme ad un altro Alvarez, Julian del River Plate, poi finito al City) in caso di addio di Vlahovic. Trattativa entrata decisamente nel vivo e con possibilità concrete di chiusura.

La Fiorentina ha fatto recapitare un paio di offerte al Peñarol, l’ultima delle quali pare aggirarsi intorno ai 13 milioni tra parte fissa e bonus. Non ci saranno invece problemi a trovare l’accordo con il giocatore per un contratto quinquennale, visto che Alvarez ha una gran voglia di provare a compiere il grande salto in Europa. Saranno giorni importanti per capire se la trattativa avrà la fumata bianca. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

