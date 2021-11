Repubblica, Alvarez, Burdisso ha contatti diretti con il club: nessuna trattativa in corso

A Buenos Aires dove vive così come nella Provincia de Cordoba dove è nato e cresciuto non ha dubbi: sarà lui la prossima stella del calcio argentino da lanciare in Europa, Alvarez. È prima o seconda punta. Il suo contratto scadrà a fine dicembre 2022 secondo il calendario del campionato argentino. La clausola rescissoria si aggira sui 25 milioni di euro ma i media e il suo procuratore iniziano a spingere il calciatore in direzione Europa. Alla Fiorentina il suo profilo piace e la dirigenza lo segue con grande interesse. Il fattore Burdisso poi è da prendere in seria considerazione: il direttore tecnico viola ha un feeling particolare coi club argentini. Burdisso ha contatti diretti e la sua opinione all’interno della Fiorentina conta molto. Al momento non c’è nessuna trattativa in corso. Lo scrive Repubblica.

