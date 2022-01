J.Alvarez verrà a giocare in Italia ma non alla Fiorentina, incontri in programma con Inter e Milan

Tutti vogliono Julian Alvarez. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Fernando Hidalgo, agente del giocatore, sarà a breve a Milano per parlare con l’Inter e il Milan, anche se ha in programma dei blitz a Londra e a Madrid. Non è un mistero che il Manchester United e l’Atletico Madrid siano sulle tracce del gioiello del River Plate.