Riscatto Piatek? Forse troppi 15 milioni. La Fiorentina si muove per Agustin Alvarez

Sembra che la Fiorentina stia pensando ad un giovane attaccante da affiancare a Cabral, difficile il riscatto di Piatek

La Fiorentina per riscattare Piatek dall'Hertha Berlino deve sborsare 15 milioni di euro. Tanti, forse troppi, difficile immaginare un investimento del genere avendo già Arthur Cabral in rosa. Ecco perché la dirigenza gigliata si sta muovendo per Agustin Alvarez un giovane di prospettiva. Contatti interrotti dopo il tentativo di gennaio ma presto nuovi colloqui. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, ORLANDO SICURO: “LA FIORENTINA NON HA NIENTE DA PERDERE: È AVVANTAGGIATA NELLA CORSA ALL’EUROPA”

https://www.labaroviola.com/orlando-sicuro-la-fiorentina-non-ha-niente-da-perdere-e-avvantaggiata-nella-corsa-alleuropa/169798/