Radio Bruno, nessuna offerta al River dalla Fiorentina per Alvarez, calciatore non ha ancora rifiutato

Nel pomeriggio dall’Argentina non sono arrivate buone notizie riguardo Julian Alvarez e la Fiorentina, con la notizia del rifiuto dell’attaccante classe 2000 alla proposta viola e alla possibilità di approdare in viola, però, secondo quanto riportato da Radio Bruno, la Fiorentina non ha mai fatto ancora un’offerta al River Plate per il cartellino, la trattativa sta andando avanti, mentre per quanto riguarda la volontà del giocatore, si registra solo un calo del gradimento per il giocatore ma nessun rifiuto netto alla società viola.

IL GIORNO DOPO AL CENTRO SPORTIVO, MUSI LUNGHI E DISCORSO DI ITALIANO