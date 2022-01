Italiano arriva quasi 3 ore prima al centro sportivo e fa discorso alla squadra. Ikonè titolare a Napoli?

Come riporta Radio Bruno, questa mattina c’è tanta rabbia e delusione al centro sportivo della Fiorentina, a mezzogiorno è arrivato Italiano, ben due ore e mezza prima dell’inizio dell’allenamento, il primo ad arrivare dei calciatori è stato Saponara. Musi lunghi per tutti i giocatori che non si sono fermati con i tifosi al centro sportivo. Italiano ha fatto un discorso alla squadra, il tecnico viola non si aspettava quello che è successo a Torino. Venerdi la Fiorentina non si era allenata perchè pensava di non giocare la partita ma comunque nessuno vuole usare alibi. Primo allenamento con il resto della squadra per Piatek dal suo arrivo, in vista di Napoli è difficile prevedere Callejon dal primo minuto con possibile esordio da titolare per Ikonè, ballottaggio anche tra Odriozola e Venuti e tra Duncan e Castrovilli con il numero dieci che dovrebbe partire dalla panchina.

