Gazzetta svela: “Lunedì tentativo in extremis per Alvarez, fuori tempo. City ed ostacolo ingaggio”

Lunedì il management della Fiorentina aveva provato a mettere a segno il colpo Alvarez. Ma il tentativo di Barone e Pradè è arrivato fuori tempo massimo, visto che il cannoniere del campionato argentino, in scadenza con il River Plate si è appena promesso al Manchester City. Avrebbe anche preso in considerazione la Fiorentina ma a questo punto la viola non poteva superare i 2 milioni netti messi sul piatto dalla società inglese. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, GAZZETTA, VLAHOVIC, SABATO LE VISITE MEDICHE CON LA JUVENTUS SE IL TAMPONE È NEGATIVO