Gazzetta, Vlahovic, sabato le visite mediche con la Juventus se il tampone è negativo

Dusan Vlahovic ha scelto un regalo originale per il suo ventiduesimo compleanno: una maglia della Juventus, numero ancora da definire (il 9 sarebbe la scelta più logica, ma è già sulle spalle di Alvaro Morata) da indossare per le prossime 5 stagioni. Dusan compirà gli anni venerdì e il giorno dopo potrebbe sbarcare nell’universo bianconero, tampone negativo permettendo. L’attaccante serbo infatti attende il via libera dal Covid, oltre che dal suo procuratore, per iniziare una nuova, incredibile avventura nel club di cui è sempre stato innamorato fin da quando era bambino. L’accordo tra la vecchia squadra (la Fiorentina) e quella nuova (la Juventus) esiste già, mancano gli ultimi dettagli legati a contratto e commissioni che oggi il suo uomo di fiducia Darko Ristic discuterà con la dirigenza bianconera. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

