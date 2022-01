Sportitalia, Vlahovic farà il tampone a casa, se sarà negativo andrà a Torino per la firma sul contratto

Come riportato da Sportitalia nel corso di Calcio e Mercato, le visite mediche di Dusan Vlahovic con la Juventus sono legate alla sua negativizzazione dal Covid. Il centravanti della Fiorentina, adesso in casa, farà un tampone a domicilio, se dovesse essere negativo andrà a Torino per le visite mediche e la firma sul contratto con la Juventus che dovrebbe avvenire entro venerdi, ma tutto dipende dal Covid.

