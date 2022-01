Nazione, Alvarez il sogno della Fiorentina: giorni decisivi da qui a fine mese per il suo futuro

Barone, Pradè e Burdisso sono vigili su Julian Alvarez del River Plate. Serviranno circa 25 milioni per prenderlo e soprattutto bisognerà battere la concorrenza. Mezza Europa è su di lui. In Italia l’Inter sembra essere il club in vantaggio. I giorni da qui alla fine di questo mese saranno decisivi. Lo scrive La Nazione.

