Nazione, vertice di mercato durante la sosta: frenata per Lucca, Belotti in standby, sale Alvarez

I dirigenti della Fiorentina durante la sosta di novembre si siederanno intorno a un tavolo per discutere le prospettive di mercato. Vlahovic sarà nell’ordine del giorno ma si parlerà sopratutto di operazioni in entrata, frenata per Lucca, situazione di stallo per Belotti, sensazioni positive su Alvarez, pressing di Burdisso. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, BUCCHIONI ANNUNCIA: “DERBY FIORENTINA-MILAN PER ALVAREZ. A FIRENZE ARRIVA MAYORAL A GENNAIO”