Pedullà toglie la Fiorentina dalla corsa per Alvarez: “Derby italiano tra Inter e Milan”

Questo quello che scrive il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà riguardo Julian Alvarez, il centravanti del River classe 2000 su cui la Fiorentina aveva messo gli occhi:

“Julian Alvarez: tutti pazzi per lui. Non solo Baccin per l’Inter, anche il Milan è in Argentina con Geoffrey Moncada, l’uomo chiave del mercato rossonero, il riferimento più importante per Maldini e Massara. Moncada si è affidato a Ramon Madoni, una sorta di Mino Favini sudamericano, scopritore di numerosi talenti (Tevez in testa) e in ottimi rapporti con il Milan.

Si profila un bel derby italiano per Il classe 2000 del River Plate: il Milan si è mosso prima, ma l’Inter – particolare importante – può contare su due ambasciatori di spessore come Milito e Zanetti. La volontà del ragazzo é quella di giocare fino a maggio con il suo attuale club, in modo da avere totale visibilità in vista di Qatar 2022. Quindi la soluzione potrebbe essere quella di prenderlo e di lasciarlo fino alla prossima estate, più o meno come fecero i nerazzurri nel caso di Lautaro Martinez. Una soluzione che evidentemente andrebbe bene allo stesso Milan.

E la Juve? Ha tenuto un osservatore, come già raccontato, per le ultime tre partite del River – con tanto di accrediti – ma per il momento ha deciso di non presentare offerte, vedremo se gli scenari cambieranno. Ricordiamo che il contratto di Julian scade a dicembre 2022 e che la clausola è di 25 milioni di dollari più il 24 per cento di imposte per un totale di circa 25 milioni di euro. Su Alvarez ci sono con forza due club spagnoli: Atletico Madrid e Siviglia. Presto entreremo nel vivo”

