Messi "calcia" la maglia del Messico, il pugile Alvarez lo minaccia: "Preghi Dio che non ti trovi!"

La sfida tra Argentina e Messico non è ancora finita. Dopo la vittoria per 2-0 degli argentini, sono scoppiate le polemiche per un particolare gesto di Messi nello spogliatoio durante i festeggiamenti...

La sfida tra Argentina e Messico non è ancora finita. Dopo la vittoria per 2-0 degli argentini, sono scoppiate le polemiche per un particolare gesto di Messi nello spogliatoio durante i festeggiamenti per il successo. E Saul "Canelo" Alvarez è una furia. Il campione messicano di pugilato contro l'attaccante argentino per aver - a suo dire - usato la maglia del Messico per pulire il pavimento dello spogliatoio dopo la vittoria di sabato sera, come si vedrebbe nel video dei festeggiamenti postato da Nicolas Otamendi sui social. "Avete visto Messi pulire il pavimento con la nostra maglia e bandiera? Preghi Dio che non lo trovi! Proprio come io rispetto l'Argentina, tu devi rispettare il Messico!". Poi botta e risposta con El Kun Aguero che scrive su twitter: "Signor Canelo, non cerchi scuse o problemi, sicuramente lei non sa di calcio e di cosa succede in uno spogliatoio. Le magliette sono sempre per terra a partita finita per via del sudore e poi se vedi bene fa il movimento per toglierla e la colpisce accidentalmente". Immediata la risposta di Alvarez: "Proprio come io rispetto l'Argentina, tu devi rispettare il Messico!! Non sto parlando del Paese sto parlando di Messi per via della cosa che ha fatto".

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