Scocca l'ora di Castrovilli: "Come la prima volta. Finalmente al 100% con voi". Pronto per la ripartenza?

Arrivano belle notizie dall'ultima sessione di allenamento della Fiorentina: Gaetano Castrovilli è tornato a lavorare a pieno regime con il gruppo. Un'assenza iniziata, purtroppo, lo scorso aprile a c...

Arrivano belle notizie dall'ultima sessione di allenamento della Fiorentina: Gaetano Castrovilli è tornato a lavorare a pieno regime con il gruppo. Un'assenza iniziata, purtroppo, lo scorso aprile a causa del terribile infortunio al ginocchio rimediato nella sfida casalinga contro il Venezia. Un percorso lungo, ma il dieci viola non ha mollato mai un centimetro dando anima e corpo con un solo obiettivo in testa: il rientro in campo. Un percorso affrontato con determinazione e caperbietà e oggi, finalmente, il tanto atteso rientro. Adesso manca solo l'ultimo step: il rientro in campo.

https://www.labaroviola.com/la-fiorentina-e-tornata-ad-allenarsi-barak-e-kouame-sono-ancora-in-vacanza-devono-recuperare-giorni/194032/