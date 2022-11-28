La Fiorentina è tornata ad allenarsi. Barak e Kouamè sono ancora in vacanza, devono recuperare giorni

Dopo 15 giorni di vacanza, la Fiorentina è tornato ad allenarsi all'interno del proprio centro sportivo, giovedi amichevole contro l'Arezzo

La Fiorentina oggi pomeriggio è tornato ad allenarsi al centro sportivo, fra poco più di un mese, il 4 gennaio, la squadra viola tornerà in campo il 4 gennaio in casa contro il Monza in serie A. Quest'anno oggi i giocatori viola sono tornati in campo agli ordini di Vincenzo Italiano, assenti, oltre ai nazionali impegnati al mondiale, anche Kouamè e Barak, che devono recuperare i giorni di vacanza per aver giocato le amichevoli con le proprie nazionali nella sosta. Torneranno a Firenze giovedi, assente anche Nico Gonzalez che è volato in Argentina per continuare il percorso del suo infortunio.

ADANI RISPONDE ALLE CRITICHE

https://www.labaroviola.com/adani-risponde-a-chi-voleva-una-telecronaca-senza-emozioni-ha-parlato-messi-io-ho-solo-trasferito/193979/