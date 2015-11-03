Notizie Castrovili Fiorentina

Scugnizzo viola:”Turchi purgati e umiliati. Sceneggiate inutili, falli e pugni in faccia, ma vinciamo lo stesso”
16 marzo 2023 22:42
Corriere dello Sport, sorride la Fiorentina: Castrovilli domani torna tra i convocati, forse anche Sottil
10 febbraio 2023 09:49
Scocca l'ora di Castrovilli: "Come la prima volta. Finalmente al 100% con voi". Pronto per la ripartenza?
28 novembre 2022 17:45
CorSport, Callejon pronto ad essere il leader. Castrovilli fuori. Se Pezzella non ce la fa, c'è M.Quarta
25 ottobre 2020 10:06
CorSport, Biraghi, rinnoverà fino al 2024. Castrovilli? Pronto un rinnovo fino al 2025 con adeguamento
12 ottobre 2020 09:25
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