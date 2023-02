Corriere dello Sport, sorride la Fiorentina: Castrovilli domani torna tra i convocati, forse anche Sottil 

Meno due (due giorni) alla Juventus, meno due (allenamenti) alle scelte di Vincenzo Italiano che porteranno sicuramente qualche cambio, indotto o voluto, dentro la formazione di partenza. Con alcune novità: nella lista dei convocati per la partita di dopo domani a Torino torna quasi sicuramente Castrovilli e forse Sottil, in questo ultimo caso per ritrovare l’atmosfera del gruppo dopo tanti mesi, mentre Sirigu fa le prove generali per entrare in ballottaggio con Terracciano: l’avvicendamento tra i pali della porta viola, o allo Stadium o in Conference League, ci sarà. Lo scrive il Corriere dello Sport.

