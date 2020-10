CorSport, Callejon pronto ad essere il leader. Castrovilli fuori. Se Pezzella non ce la fa, c’è M.Quarta

José Callejon si prepara al debutto dal primo minuto in viola. Adesso è pronto a farsi trascinatore della sua nuova squadra. Se davvero Ribery non dovesse farcela, dovrà essere lui a farsi leader di un gruppo che ha bisogno assoluto d’imprevedibilità, specie là davanti. Bonaventura pare aver vinto il ballottaggio con Castrovilli che sembra destinato a partire dalla panchina. Il dubbio più grande resta quello in difesa: su Pezzella, uscito dal campo a Cesena in anticipo per qualche fastidi fisico, si deciderà oggi. Martinez Quarta resta comunque pronto, eventualmente, a sostituire il connazionale compagno di reparto. Lo scrive il Corriere dello Sport.

