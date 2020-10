CorSport, centro sportivo, domani l’approvazione della variante. In standby la questione stadio

Domani intanto, il Comune di Bagno a Ripoli, dove sorgerà il nuovo centro sportivo, approverà la variante urbanistica necessaria per la richiesta dei permessi a costruire, con inizio dei lavori fissati per i primi di gennaio. Aspettando di conoscere come si evolverà la questione stadio (33% di possibilità di ristrutturazione del Franchi, 33% di spostamento dell’impianto a Campi Bisenzio ma anche 33% che tutto resti così), Commisso potrà avviare il count down per l’inaugurazione della tanto attesa casa viola. Lo riporta il Corriere dello Sport.

