Scugnizzo viola:”Turchi purgati e umiliati. Sceneggiate inutili, falli e pugni in faccia, ma vinciamo lo stesso”

fiesole immensa, grazie ragazzi

Il pensiero post gara dell’ irriverente Scugnizzo viola

Una partita mai stata seriamente in discussione stasera a Sivas. Fiorentina padrona del campo in ogni circostanza.

I turchi menano solo, ma senza mai impensierire Terracciano, se non con tiri da fuori. Proprio da fuori nasce il Jolly e l’illusorio vantaggio turco. Ma tutto rimane fermo a questo eurogol.

La Fiorentina allora mostra i denti, e si riprende nelle mani il suo destino, trovando prima il pareggio con in azione mostruosa di Nico, che dopo averne saltati un po’ con un dai e vai offre un assist al fulmicotone per Cabral.

Arturone in piena forma non può che depositare. Nel secondo tempo Milenkovic chiude la partita, ma i turchi non sono ancora sazi, quindi si fanno autogol con il loro peggiore difensore.

Il 1-4 è una magia del mago Castrovilli, che sfodera dal cilindro un destro all’incrocio. Che bellezza. Questo gol servirà a Gaetano per rimettersi in gareggiato con autostima è soddisfazione personale.

Che dire un Fiorentina perfetta, mi è piaciuto tantissimo il senso di squadra visto. Ho apprezzato tantissimo la riscossa dopo il gol subito.

Questa sera ha funzionato tutto. Forse ho visto solo Bonaventura un po’ impreciso, ma il resto ha funzionato benissimo. Complimenti a Ranieri per l’ottima prova disputata, ha dimostrato coraggio e garra.

P.S.: Se proprio volete fa una statua a qualcuno fatela ad Amrabat, non si è mai fermato c’è gente che dice che sta ancora rincorrendo tutti i turchi. Chapeaux.

Sono contrariato per il pugno a Bianco. Se fosse vero oltre al campo i turchi hanno fatto una brutta figura anche su gli spalti. Vergogna, pagliacci!

Infine un plauso agli immensi 20 della Fiesole, massima stima e rispetto.

NIENTE GUAGLIÙ SIAMO AI QUARTI, FESTEGGIAMM!!!

Lo scugnizzo viola

PUGNO A BIANCO, VERGOGNA