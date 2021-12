Ceccarini: “Con arrivo Ikonè addio Berardi. Alvarez è un affare anche pagando la sua clausola”

Ai microfoni di Radio Toscana ha parlato l’esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini:

“La Fiorentina arriverà soltanto ad uno tra Ikonè e Berardi, almeno a gennaio, per rinforzare il ruolo di esterno offensivo. Il francese costa circa 15 milioni di euro, mentre per il giocatore della nazionale serve una cifra più alta, sicuramente sopra i 25 milioni per convincere il Sassuolo. Con i soldi risparmiati la Fiorentina potrebbe prendere un vice Vlahovic di buon livello e cedere Kokorin in caso di estimatore. Alvarez? Sul talento del River ci sono almeno 10 club europei fortemente interessati, inclusa la Fiorentina, ma nessuno ha ancora formulato una proposta ufficiale. Un calciatore del suo talento vale certamente il prezzo richiesto, ovvero i circa 20 milioni di euro della clausola di rescissione”.

