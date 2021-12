Fatta per Ikonè alla Fiorentina. Berardi operazione posticipata a giugno per scelta del Sassuolo

Il primo colpo della Fiorentina sta per arrivare, vale a dire Nanitamo Jonathan Ikonè, esterno classe 98 del Lille e della nazionale Under-21 francese. L’operazione è sulla base di 15 milioni di euro più una percentuale per la futura rivendita sul calciatore che adesso la speranza è che arrivi il prima possibile in viola per potersi allenare con la squadra e iniziare a comprendere sia la lingua che il gioco di Italiano.

Domenico Berardi, il vero grande obiettivo della Fiorentina quest’estate, non arriverà a Firenze a gennaio. Questo per scelta del Sassuolo che non si vuole privare del suo gioiello a metà campionato, l’operazione però resta nelle mani della società viola che cosi a giugno potrà comprare il giocatore classe 1994 qualora lo volesse ancora. Berardi e la Fiorentina si sono già scelti diversi mesi fa e a distanza di mesi questa scelta è stata confermata dal desiderio reciproco. Il direttore sportivo neroverde Giovanni Carnevali ha promesso a Daniele Pradè la priorità assoluta a giugno per Berardi.

Flavio Ognissanti

