Notizie Totthenam Fiorentina

Vicario è stato vicino alla Fiorentina? Lui nega: "Ho sempre voluto la Premier, è il campionato migliore"
26 ottobre 2023 11:57
Mirror, Arsenal e Tottenham vogliono Vlahovic. Dusan sarebbe felice di essere allenato da Conte
11 gennaio 2022 13:29
"Il Newcastle farebbe offerte folli pur di avere Vlahovic, ma la favorita è il Tottenham"
22 dicembre 2021 14:41
Dall'Inghilterra, il Totthenam molla Vlahovic e vuole soffiare Scamacca alla Fiorentina
18 dicembre 2021 13:28
Nazione, Vlahovic è cercato da Juve e Totthenam. Bianconeri senza soldi, Spurs pronti a una spesa ingente
10 novembre 2021 13:49
Ceccarini: "L'opzione Borja Mayoral prende sempre più corpo. Il Totthenam vuole Vlahovic"
06 novembre 2021 13:15
Romano: "Vlahovic lascerà la Fiorentina. Totthenam e Atletico su di lui, ma piace anche in Italia"
13 ottobre 2021 13:53
La barzelletta Superlega è già finita. Si ritirano tutte le inglesi, italiane sole. Figuraccia Agnelli
21 aprile 2021 00:14
Dall'Inghilterra, Milenkovic ha catturato l'attenzione di Mourinho, per età e fisicitià
31 marzo 2021 15:55
Su Milenkovic si scatena l'asta, lo vogliono United, Liverpool, Tottenham e anche Antonio Conte
08 marzo 2021 15:07
Nazione, Totthenam e United forti su Milenkovic. La Fiorentina valuta una cessione per non perderlo a 0
05 novembre 2020 12:56
Conferme dal Belgio, la Fiorentina vuole fare il colpaccio Vertonghen. I dettagli
30 maggio 2020 19:39
Dall'Inghilterra, Sottil seguito costantemente dagli osservatori del Totthenam
11 febbraio 2020 14:04
Il retroscena, il Tottenham a Parma per vedere Sottil. Ma Montella gli rovina i piani
23 settembre 2019 12:27
La decide sempre Matias Vecino, una pazza Inter batte il Tottenham nel recupero
18 settembre 2018 20:39
Commovente minuto di raccoglimento in Totthenam-Juventus per Davide Astori.
07 marzo 2018 20:47
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