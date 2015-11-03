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Notizie Totthenam Fiorentina

Vicario è stato vicino alla Fiorentina? Lui nega: "Ho sempre voluto la Premier, è il campionato migliore"

26 ottobre 2023 11:57

Mirror, Arsenal e Tottenham vogliono Vlahovic. Dusan sarebbe felice di essere allenato da Conte

11 gennaio 2022 13:29

"Il Newcastle farebbe offerte folli pur di avere Vlahovic, ma la favorita è il Tottenham"

22 dicembre 2021 14:41

Dall'Inghilterra, il Totthenam molla Vlahovic e vuole soffiare Scamacca alla Fiorentina

18 dicembre 2021 13:28

Nazione, Vlahovic è cercato da Juve e Totthenam. Bianconeri senza soldi, Spurs pronti a una spesa ingente

10 novembre 2021 13:49

Ceccarini: "L'opzione Borja Mayoral prende sempre più corpo. Il Totthenam vuole Vlahovic"

06 novembre 2021 13:15

Romano: "Vlahovic lascerà la Fiorentina. Totthenam e Atletico su di lui, ma piace anche in Italia"

13 ottobre 2021 13:53

La barzelletta Superlega è già finita. Si ritirano tutte le inglesi, italiane sole. Figuraccia Agnelli

21 aprile 2021 00:14

Dall'Inghilterra, Milenkovic ha catturato l'attenzione di Mourinho, per età e fisicitià

31 marzo 2021 15:55

Su Milenkovic si scatena l'asta, lo vogliono United, Liverpool, Tottenham e anche Antonio Conte

08 marzo 2021 15:07

Nazione, Totthenam e United forti su Milenkovic. La Fiorentina valuta una cessione per non perderlo a 0

05 novembre 2020 12:56

Conferme dal Belgio, la Fiorentina vuole fare il colpaccio Vertonghen. I dettagli

30 maggio 2020 19:39

Dall'Inghilterra, Sottil seguito costantemente dagli osservatori del Totthenam

11 febbraio 2020 14:04

Il retroscena, il Tottenham a Parma per vedere Sottil. Ma Montella gli rovina i piani

23 settembre 2019 12:27

La decide sempre Matias Vecino, una pazza Inter batte il Tottenham nel recupero

18 settembre 2018 20:39

Commovente minuto di raccoglimento in Totthenam-Juventus per Davide Astori.

07 marzo 2018 20:47

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