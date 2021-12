Dall’Inghilterra, il Totthenam molla Vlahovic e vuole soffiare Scamacca alla Fiorentina

Secondo quanto riporta il portale inglese Football London, il Tottenham sarebbe molto interessato al bomber del Sassuolo Scamacca, per il mercato di gennaio. Il nome del centravanti del Sassuolo, obiettivo concreto della Fiorentina per il dopo Vlahovic, potrebbe essere l’ideale per succedere a Kane. Considerati i costi “abbordabili” dell’operazione, molto minori a quelli di Vlahovic che è stato per questo mollato e la giovane età di Scamacca e anche il poter accettare di far panchina a Kane per qualche mese, il Totthenam si sta seriamente muovendo sul giocatore.

IL PARERE DI FERRARA