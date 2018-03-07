Commovente minuto di raccoglimento in Totthenam-Juventus per Davide Astori.
Molto bello il minuto di raccoglimento che si è tenuto prima del match della Juventus in Champions League.Diversi li striscioni, molte le facce provate e commosse. L'applauso dei 90.000 finale ha fatt...
A cura di Redazione Labaroviola
07 marzo 2018 20:47
Molto bello il minuto di raccoglimento che si è tenuto prima del match della Juventus in Champions League.
Diversi li striscioni, molte le facce provate e commosse. L'applauso dei 90.000 finale ha fatto tremare l'intero Stadio di Wembley.
Vi proponiamo un paio di immagine riguardanti il minuto di raccoglimento