Commovente minuto di raccoglimento in Totthenam-Juventus per Davide Astori.

Molto bello il minuto di raccoglimento che si è tenuto prima del match della Juventus in Champions League.Diversi li striscioni, molte le facce provate e commosse. L'applauso dei 90.000 finale ha fatt...

A cura di Redazione Labaroviola 07 marzo 2018 20:47

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