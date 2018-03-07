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Commovente minuto di raccoglimento in Totthenam-Juventus per Davide Astori.

Molto bello il minuto di raccoglimento che si è tenuto prima del match della Juventus in Champions League.Diversi li striscioni, molte le facce provate e commosse. L'applauso dei 90.000 finale ha fatt...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 marzo 2018 20:47
Commovente minuto di raccoglimento in Totthenam-Juventus per Davide Astori. -
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Molto bello il minuto di raccoglimento che si è tenuto prima del match della Juventus in Champions League.

Diversi li striscioni, molte le facce provate e commosse. L'applauso dei 90.000 finale ha fatto tremare l'intero Stadio di Wembley.

Vi proponiamo un paio di immagine riguardanti il minuto di raccoglimento

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