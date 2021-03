Su Milenkovic si scatena l’asta, lo vogliono United, Liverpool, Tottenham e anche Antonio Conte

Secondo quanto scrive calciomercato.com, il difensore della Fiorentina classe 97 Nikola Milenkovic può diventare un grande protagonista del prossimo mercato estivo. Il difensore serbo, autore di un gran bel gol ieri nella sfida contro il Parma, ha deciso da tempo di lasciare la Fiorentina per provare una nuova esperienza professionale. Il club viola non ha ancora perso completamente la speranza di riuscire a trovare un accordo con il suo agente Ramadani per rinnovare il contratto in scadenza nel 2022 ma è altresì consapevole che le percentuali sono ormai molto basse. Su Milenkovic ha preso informazioni il Manchester United che sta valutando tutti i parametri economici dell’eventuale operazione. Ma non solo, anche Tottenham e Liverpool hanno sondato il terreno con l’entourage del giocatore.

L’Inter non va depennata dalla lista delle pretendenti per Milenkovic. La scorsa estate il difensore serbo è stato a lungo al primo posto nella classifica di gradimento di Conte. Nikola era il principale candidato a prendere il posto di Milan Skriniar, oggetto di una trattativa poi non andata a buon fine con il Tottenham. Il forte gradimento del tecnico nerazzurro è un fattore che va tenuto in considerazione anche se al momento, complice l’incerta situazione societaria, non sono previsti grandi rivoluzioni sul mercato.

