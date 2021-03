Il Torino piange in Lega, dossier contro gli arbitri, Cairo mostra la partita contro la Fiorentina

Il Torino perde anche a Crotone e sprofonda in classifica, per aiutare la squadra, come scrive la Gazzetta dello Sport, il presidente del Torino Urbano Cairo ha presentato un dossier con tutti i presunti errori arbitrali che hanno penalizzato la squadra granata. Tra gli episodi e le partite mostrate, anche quella contro la Fiorentina, in quel caso il Torino si lamenta del rigore non concesso sul contatto tra Lukic e Dragowski nel primo tempo. Nessuna menzione per la sceneggiata di Belotti che è costata l’espulsione di Milenkovic nel secondo tempo, sul punteggio di 0-1 per la Fiorentina, proprio Belotti poi è stato il giocatore del Torino che ha segnato il gol del pareggio allo scadere.

E INTANTO CORVINO SE LA RIDE