La decide sempre Matias Vecino, una pazza Inter batte il Tottenham nel recupero
Pazza Inter! Anche in Champions. Sopratutto in Champions. I nerazzurri, al ritorno nella massima competizione continentale dopo anni di assenza, esordiscono col botto in una partita tutt'altro che age...
Pazza Inter! Anche in Champions. Sopratutto in Champions. I nerazzurri, al ritorno nella massima competizione continentale dopo anni di assenza, esordiscono col botto in una partita tutt'altro che agevole. Tuttavia, in un San Siro gremito in ogni ordine di posti, a passare in vantaggio è il Tottenham: grazie ad una carambola che premia la conclusione di Eriksen. I ragazzi di Spalletti non si perdono d'animo e prima con Icardi, a segno con un magistrale destro al volo (nel primo match in carriera disputato in Champions), poi con l'ex viola Matias Vecino, abile ad infilare l'estremo difensore avversario con un preciso colpo di testa, ribaltano una partita che sembrava ampiamente compromessa.
Gianmarco Biagioni