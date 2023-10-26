Vicario è stato vicino alla Fiorentina? Lui nega: "Ho sempre voluto la Premier, è il campionato migliore"

Il portiere del Tottenham Vicario ha smentito un possibile passaggio alla Fiorentina o altre squadre italiane

Nello scorso anno si era parlato di un possibile approdo di Vicario alla Fiorentina. Eventualità smentita anche dallo stesso portiere che ha parlato a La Gazzetta: "Appena ho saputo che c’era l’opportunità di venire in Premier avrei firmato col sangue, sarei venuto a piedi dall’Italia. Sono contentissimo di giocare nel campionato più bello del mondo. Me lo dico ogni giorno, appena suona la sveglia della mattina: 'Vai al campo perché c’è da giocare nel campionato più bello del mondo'. Non mi sarei trasferito in nessuna altra squadra italiana, mi piace giocare qui"

AL VIOLA PARK SARA' POSSIBILE FARE COLAZIONE DA LUNEDI'

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