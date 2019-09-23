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Il retroscena, il Tottenham a Parma per vedere Sottil. Ma Montella gli rovina i piani

Secondo quanto ha riportato il giornale inglese Daily Express, osservatori del Tottenham erano presenti al “Tardini” di Parma per osservare da vicino l’attaccante della Fiorentina confrontarsi contro...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 settembre 2019 12:27
Il retroscena, il Tottenham a Parma per vedere Sottil. Ma Montella gli rovina i piani -
Rassegna Stampa
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Secondo quanto ha riportato il giornale inglese Daily Express, osservatori del Tottenham erano presenti al “Tardini” di Parma per osservare da vicino l’attaccante della Fiorentina confrontarsi contro l'Atalanta. Viaggio finito a vuoto, visto che Vincenzo Montella ha deciso di non schierare Sottil neanche per uno spezzone di gara

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