Il retroscena, il Tottenham a Parma per vedere Sottil. Ma Montella gli rovina i piani
Secondo quanto ha riportato il giornale inglese Daily Express, osservatori del Tottenham erano presenti al “Tardini” di Parma per osservare da vicino l’attaccante della Fiorentina confrontarsi contro...
A cura di Redazione Labaroviola
23 settembre 2019 12:27
Secondo quanto ha riportato il giornale inglese Daily Express, osservatori del Tottenham erano presenti al “Tardini” di Parma per osservare da vicino l’attaccante della Fiorentina confrontarsi contro l'Atalanta. Viaggio finito a vuoto, visto che Vincenzo Montella ha deciso di non schierare Sottil neanche per uno spezzone di gara