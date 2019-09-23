Il retroscena, il Tottenham a Parma per vedere Sottil. Ma Montella gli rovina i piani

Secondo quanto ha riportato il giornale inglese Daily Express, osservatori del Tottenham erano presenti al “Tardini” di Parma per osservare da vicino l’attaccante della Fiorentina confrontarsi contro...

Secondo quanto ha riportato il giornale inglese Daily Express, osservatori del Tottenham erano presenti al “Tardini” di Parma per osservare da vicino l’attaccante della Fiorentina confrontarsi contro l'Atalanta. Viaggio finito a vuoto, visto che Vincenzo Montella ha deciso di non schierare Sottil neanche per uno spezzone di gara