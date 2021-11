La Nazione parla del futuro di Dusan Vlahovic. Le due società che tra gennaio e giugno punteranno più forte sull’attaccante della Fiorentina sono la ben nota Juventus e il Tottenham di Conte. Gli inglesi fin qui sono gli unici ad aver bussato alla porta viola, offrendo anche una cifra importante come 65 milioni. Allegri lo vorrebbe prima possibile, ma è difficile che a gennaio la Juve non ha risorse e non potrà prenderlo sicuramente a gennaio

INTANTO VERETOUT PARLA DELLA SUA ESPERIENZA IN VIOLA