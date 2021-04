Dall’Inghilterra, Milenkovic ha catturato l’attenzione di Mourinho, per età e fisicitià

Il Totthenam cerca un nuovo centrale per la prossima stagione. E secondo quanto riporta il portale inglese football.london, Nikola Milenkovic è uno dei giocatori che ha catturato l’attenzione di Josè Mourinho. Come punti a favore del serbo si portano la grande esperienza nonostante la giovane età e il prezzo abbordabile visto il contratto in scadenza nel giugno del prossimo anno, ma dall’altra parte si sottolinea come l’ex Partizan sarebbe una scommessa dato che non hai mai disputato partite nel campionato inglese.

COMMISSO E’ ATTESO A FIRENZE GIA’ DOMANI: I NODI CHE IL PRESIDENTE DOVRA’ SCOGLIERE