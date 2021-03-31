Commisso è atteso a Firenze già domani: i nodi che il presidente dovrà sciogliere
Secondo Radio Bruno i piani del presidente Commisso sono cambiati
A cura di Redazione Labaroviola
31 marzo 2021 13:30
Rocco Commisso secondo Radio Bruno dovrebbe tornare a Firenze già domani. E' atteso il ritorno del presidente della Fiorentina, che aveva lasciato l'Italia a Febbraio. Il patron viola dovrà anche vedere il ricorso del Viola Park. Inoltre, da non dimenticare, la programmazione del futuro.
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