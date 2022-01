Mirror, Arsenal e Tottenham vogliono Vlahovic. Dusan sarebbe felice di essere allenato da Conte

Secondo il Daily Mirror, il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe essere in una squadra della Premier League. Sia l’Arsenal che il Tottenham sarebbero in forte pressing per acquistare il serbo, che è uno dei pezzi pregiati del mercato dopo aver segnato il record di 33 gol in Serie A nel 2021. Per sostituire Aubameyang i Gunners starebbero pensando proprio al bomber della Fiorentina.

Ma anche il Tottenham è forte sul giocatore dato che quasi sicuramente perderà Kane. Il serbo sarebbe felice di essere allenato da Conte ma anche gli Spurs non possono garantirgli nel breve termine la possibilità di misurarsi con la competizione europea più importante.

