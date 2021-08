Gazzetta, vice Vlahovic? Kokorin la prima scelta, almeno fino a gennaio. Borja Mayoral? Solo un’idea

Nelle ultime ore di mercato la Fiorentina valuterà anche il ruolo di vice Vlahovic. L’idea è quella di dare fiducia a Kokorin almeno fino al mercato di gennaio. L’attaccante russo sis ta impegnando molto in questa prima parte della stagione. Chiaro che non è una prima punta. I dirigenti viola stanno monitorando Borja Mayoral, ma per il momento è solo un’idea. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

