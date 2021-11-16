Pruzzo: "Borja Mayoral non viene a Firenze a fare il tappabuchi, accetta solo se c'è completa fiducia"

Pruzzo ha parlato della situazione Borja Mayoral, affermando che a certe condizioni sarà difficile vederlo a Firenze

L'ex attaccante Roberto Pruzzo ha parlato della pista Borja Mayoral per la Fiorentina a Lady Radio:

"Per convincerlo ci vorrebbe almeno un anno e mezzo, se non due, di contratto. Venire qui sei mesi a tappare un buco non è giusto né corretto chiederglielo, se deve fare la riserva è giusto resti dov'è. Se invece gli viene prospettato di fare il titolare ora o l'anno prossimo, allora magari potrebbe accettare".

INTANTO VALCAREGGI PARLA DI VLAHOVIC E CORVINO

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