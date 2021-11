Valcareggi: “Vlahovic da licenziare per non aver calciato il rigore. Corvino ha fatto le nostre fortune”

A Toscana Tv ha parlato il noto procuratore e tifoso viola Furio Valcareggi:

“Corvino? Tutti gli anni ci fa vendere calciatori a 50 o 60 milioni, ha fatto le nostre fortune soprattutto economiche. Vlahovic? Un giocatore che non calcia un rigore sarebbe da licenziare. Il serbo doveva firmare, con la promessa di essere ceduto se la Fiorentina non centrasse l’Europa. Commisso non poteva fare di più”

INTANTO C’E’ L’OK PER IL RIENTRO DI NICO