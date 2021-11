C’è l’OK dei medici per Gonzalez. Rientro graduale, difficile vederlo titolare col Milan

Come riporta La Nazione, è arrivato l’ultimo ok per il ritorno in campo di Nico Gonzalez dal Policlinico Gemelli di Roma. Una scelta precisa da parte della Fiorentina di far visitare l’argentino nella Capitale, per accertare valori a posto e nessuno strascico dopo la convivenza con il covid. Già ieri pomeriggio Nico è tornato in campo, ma il suo rientro sarà graduale per evitare guai muscolari dopo tre settimane di inattività. L’obiettivo è di averlo a disposizione contro il Milan, anche se al momento al sensazione è che al massimo potrà partire dalla panchina.

