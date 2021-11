Chiellini: “Mi sono vergognato di essere toscano per quello che è successo a Firenze con Koulibaly”

Intervistato da DAZN per il format ‘Linea Diletta’, il difensore e capitano della Juventus Giorgio Chiellini ha parlato così degli insulti a sfondo razziale ricevuti da Kalidou Koulibaly: “Thuram dice che anche i giocatori bianchi devono fare la loro parte per il problema del razzismo? Certo, ha ragione! Sono stato compagno di squadra di Thuram e so come la pensa. Dopo l’episodio ho chiamato al telefono Kalidou dicendogli quanto mi sia vergognato da italiano e da toscano per quanto accaduto a Firenze. Sono convinto che siano necessari gesti concreti e che sia importante essere vicini a compagni e avversari. Ricordo una volta a Cagliari nella quale il mio compagno Matuidi aveva perso il controllo per i fischi: è difficile… Io credo che servano leggi e regole. E che vengano poi applicate e rispettate. Noi dobbiamo fare la nostra parte, ma rimane sempre una parte piccola: finché le istituzioni non daranno una svolta, sarà sempre molto difficile. Certo, da parte nostra servono gesti forti. Io sono pronto, ma penso che in molti lo siamo”, ha concluso.

CARNEVALI PARLA DI BERARDI