Nazione, Sanabria del Torino pista viva. Tra i nomi che anche l’ex Roma Borja Mayoral

La Fiorentina ha la necessità di avere un giocatore pronto subito. Il nome – tra addetti ai lavori – di Antonio Sanabria del Torino resta vivo. Con la Lazio sullo sfondo, visto che al momento la posizione di Bonazzoli della Salernitana pare essere stata blindata dai campani. Sempre vivo, ma più sfumato l’interesse per Borja Mayoral. Il centravanti del Getafe sarebbe anche disponibile, ma per ora resta solo una interessante suggestione. Mentre si attendono sempre notizie da Istanbul e dal Fenerbahce per quanto riguarda Joao Pedro. Trattativa, eventualmente, tutta da sviluppare. Lo scrive La Nazione.

