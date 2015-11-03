Notizie Mayoral Fiorentina

Nazione, Sanabria del Torino pista viva. Tra i nomi che anche l'ex Roma Borja Mayoral
24 gennaio 2023 09:41
Per Mayoral nuovi contatti verso metà mese, il Real vuole chiudere ma solo a titolo definitivo
03 gennaio 2022 18:05
CorSport, Borja Mayoral alla Fiorentina? Ostacolo Mourinho, riunione di mercato a Madrid
30 dicembre 2021 09:51
Da Roma, Borja Mayoral preferisce la Fiorentina al Cagliari, ma chiede acquisto definitivo ai viola
29 dicembre 2021 14:59
Attaccante in arrivo alla Fiorentina? Deve sapere che giocherà solo quando Vlahovic sarà fuori
28 dicembre 2021 16:57
Radio Bruno, la Fiorentina lascia Borja Mayoral. Prima scelta Nzola, sondato anche Caicedo
22 dicembre 2021 14:25
Gazzetta, Mayoral in stand by. Vice Vlahovic low cost? Spunta Caicedo del Genoa
22 dicembre 2021 10:16
Bucchioni: "Mayoral rischia di saltare perchè ha fatto pace con Mourinho. Ikonè è viola"
14 dicembre 2021 13:49
Nazione, tre nomi per l'attacco: Caicedo, Martinez o Borja Mayoral, si decide a gennaio
14 dicembre 2021 09:28
Nazione, Borja Mayoral e Ikone, settimana rovente per chiudere: per lo spagnolo ostacolo formula
05 dicembre 2021 10:22
CorSport, Kokorin all’addio: Mayoral può arrivare in prestito con diritto di riscatto
03 dicembre 2021 09:37
Pedullà: "Ikoné pista calda, non è l'alternativa a Berardi. Mayoral? Non è stata presa una decisione"
02 dicembre 2021 09:36
Nazione, Vlahovic via a gennaio? Più no che sì. Mayoral, ostacolo sulla formula
29 novembre 2021 09:29
Repubblica, Mayoral è l’ideale vice-Vlahovic. Per il dopo idee Scamacca e Cabral
25 novembre 2021 09:48
Davide Lippi: "Troppo presto per parlare di Mayoral alla Fiorentina, vuole essere protagonista"
13 novembre 2021 18:42
Schira: "Prima scelta Berardi, Orsolini l'alternativa. Mayoral? Si, ma non come erede di Vlahovic"
11 novembre 2021 14:52
Sconcerti: "Vlahovic via a Gennaio. Sostituto? Mi piace Mayoral, è praticamente libero"
14 ottobre 2021 20:30
"Vlahovic? Fiorentina più competitiva con Berardi e Mayoral. Vedremo la forza della società"
09 ottobre 2021 13:45
Il Tempo, Mourinho vuole tre attaccanti: bloccata l'uscita di Borja Mayoral. Sfuma l'ipotesi Fiorentina
26 agosto 2021 09:30
Radio Bruno, Fiorentina su Borja Mayoral. Lo spagnolo gradisce Firenze: colpito dal gioco di Italiano
25 agosto 2021 13:58
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