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Notizie Mayoral Fiorentina

Nazione, Sanabria del Torino pista viva. Tra i nomi che anche l'ex Roma Borja Mayoral

24 gennaio 2023 09:41

Per Mayoral nuovi contatti verso metà mese, il Real vuole chiudere ma solo a titolo definitivo

03 gennaio 2022 18:05

CorSport, Borja Mayoral alla Fiorentina? Ostacolo Mourinho, riunione di mercato a Madrid

30 dicembre 2021 09:51

Da Roma, Borja Mayoral preferisce la Fiorentina al Cagliari, ma chiede acquisto definitivo ai viola

29 dicembre 2021 14:59

Attaccante in arrivo alla Fiorentina? Deve sapere che giocherà solo quando Vlahovic sarà fuori

28 dicembre 2021 16:57

Radio Bruno, la Fiorentina lascia Borja Mayoral. Prima scelta Nzola, sondato anche Caicedo

22 dicembre 2021 14:25

Gazzetta, Mayoral in stand by. Vice Vlahovic low cost? Spunta Caicedo del Genoa

22 dicembre 2021 10:16

Bucchioni: "Mayoral rischia di saltare perchè ha fatto pace con Mourinho. Ikonè è viola"

14 dicembre 2021 13:49

Nazione, tre nomi per l'attacco: Caicedo, Martinez o Borja Mayoral, si decide a gennaio

14 dicembre 2021 09:28

Nazione, Borja Mayoral e Ikone, settimana rovente per chiudere: per lo spagnolo ostacolo formula

05 dicembre 2021 10:22

CorSport, Kokorin all’addio: Mayoral può arrivare in prestito con diritto di riscatto 

03 dicembre 2021 09:37

Pedullà: "Ikoné pista calda, non è l'alternativa a Berardi. Mayoral? Non è stata presa una decisione"

02 dicembre 2021 09:36

Nazione, Vlahovic via a gennaio? Più no che sì. Mayoral, ostacolo sulla formula

29 novembre 2021 09:29

Repubblica, Mayoral è l’ideale vice-Vlahovic. Per il dopo idee Scamacca e Cabral 

25 novembre 2021 09:48

Davide Lippi: "Troppo presto per parlare di Mayoral alla Fiorentina, vuole essere protagonista"

13 novembre 2021 18:42

Schira: "Prima scelta Berardi, Orsolini l'alternativa. Mayoral? Si, ma non come erede di Vlahovic"

11 novembre 2021 14:52

Sconcerti: "Vlahovic via a Gennaio. Sostituto? Mi piace Mayoral, è praticamente libero"

14 ottobre 2021 20:30

"Vlahovic? Fiorentina più competitiva con Berardi e Mayoral. Vedremo la forza della società"

09 ottobre 2021 13:45

Il Tempo, Mourinho vuole tre attaccanti: bloccata l'uscita di Borja Mayoral. Sfuma l'ipotesi Fiorentina

26 agosto 2021 09:30

Radio Bruno, Fiorentina su Borja Mayoral. Lo spagnolo gradisce Firenze: colpito dal gioco di Italiano

25 agosto 2021 13:58

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