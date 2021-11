Nazione, Vlahovic via a gennaio? Più no che sì. Mayoral, ostacolo sulla formula

Commisso è ritornato a Firenze; affronterà forse di persona la vicenda Vlahovic. Magari parlando con il ragazzo o con Ristic. Sembra però che non sia gennaio il mese dell’addio del centravanti serbo. I viola comunque sono vigili su quello che dovrebbe essere il suo erede, Borja Mayoral. Il Real Madrid vuole cederlo ma definitivamente non in prestito con diritto di riscatto. Il suo valore è circa 12 milioni, si registra un interesse anche del Crystal Palace. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, LA GIORNALISTA MOLESTATA: “SPORGERÒ DENUNCIA, NON SOLO LA MANATA, TANTI INSULTI”