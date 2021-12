Nazione, Borja Mayoral e Ikone, settimana rovente per chiudere: per lo spagnolo ostacolo formula

Le trattative per Ikone e Borja Mayoral secondo La Nazione oggi in edicola potrebbero definitivamente sbloccarsi entro una settimana. Tutti i club vogliono chiudere per il mercato invernale. Lo spagnolo il Real Madrid vuole cederlo a titolo definitivo per 13 milioni mentre la Fiorentina lo vuole in prestito oneroso. Il Real ci pensa e valuta.

LEGGI ANCHE, GAZZETTA, MILAN SU MILENKOVIC MA NON C’È UNA CLAUSOLA: LA FIORENTINA PUÒ SPARARE ALTO