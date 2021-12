Gazzetta, Milan su Milenkovic ma non c’è una clausola: la Fiorentina può sparare alto

Tra i difensori seguiti dal Milan c’è Nikola Milenkovic: ha un profilo in linea con la strategia aziendale e adatto a inserirsi negli schemi di Pioli. Da valutare la fattibilità di un’operazione con la Fiorentina. Non c’è clausola rescissoria nel suo contratto e per privarsene a gennaio i viola potrebbero puntare ad una cifra consistente. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

