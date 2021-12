Milenkovic non ha nessuna clausola di rescissione a 15 milioni. Milan avvisato, niente cessione

Nella giornata di ieri la Gazzetta dello Sport ha scritto che Nikola Milenkovic ha una clausola di rescissione pari a 15 milioni di euro, clausola inserita, sempre secondo il quotidiano, nell’ultimo rinnovo di contratto. La verità però, per fortuna della Fiorentina, è che questa clausola non esiste. Lo scorso agosto Milenkovic ha rinnovato il suo contratto con la società viola firmando un contratto da 2,5 milioni di euro a stagione, e nel contratto non è stata assolutamente inserita nessuna clausola. Dunque il Milan, se davvero vuole il difensore serbo dovrà trattare con la Fiorentina, che non ha nessuna intenzione di vendere a gennaio il suo pilastro difensivo.

Flavio Ognissanti

