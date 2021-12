Secondo quanto raccontato dal Pentasport di Radio Bruno, la Fiorentina avrebbe lasciato in sospeso la trattativa per Borja Mayoral come vice Vlahovic. Il club viola avrebbe sondato i profili di Caicedo e Nzola, con quest’ultimo pista più concreta perchè già abituato al gioco di Italiano che lo ha avuto a Spezia.

